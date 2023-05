A BBC adianta que o homem suspeito de ter ontem matado oito pessoas, e ferido 14, com uma arma automática, foi hoje detido depois de uma "busca intensiva", segundo o Ministro do Interior do País.

Esta manhã o suspeito, que terá 21 anos, foi identificado com as iniciais UB e detido em Kragujevac. A BBC cita a polícia local, e acrescenta que as buscas decorreram na manhã desta sexta-feira, envolveram 600 polícias, operações stop, um helicóptero, drones e vários carros patrulha.