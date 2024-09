Ryan Routh, que foi detido, no dia 15 de setembro, por disparar perto de um campo de golfe onde Donald Trump estava a jogar, deixou um bilhete a um amigo, onde descrevia o sucedido como uma tentativa de assassinato, avança o The Washington Post.

Após o incidente, o civil, não identificado no processo judicial, contactou as autoridades, avisando-as de que Routh lhe tinha deixado uma caixa com uma mensagem no interior. A carta, que começava com a frase "Caro Mundo", dizia: “Esta foi uma tentativa de assassinato de Donald Trump, mas eu falhei. Eu dei o meu melhor (...)”.

Routh, que, segundo os investigadores, tem pouco dinheiro, ofereceu ainda uma recompensa de seis dígitos a quem “terminasse o trabalho”.

O homem foi detido após o incidente, a que as autoridades chamaram de uma "aparente tentativa de assassinato". Agora, de acordo com novas evidências apresentadas no processo judicial já conhecido, a intenção de Routh seria mesmo matar o ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

Numa audiência inicial, após a detenção de Routh, o magistrado, Ryon M. McCabe, decidiu que o homem deveria permanecer sob custódia policial. Segundo os promotores de justiça, o detido, de 58 anos, representava risco de fuga e perigo para a comunidade.

Ryan Routh enfrenta duas acusações de crimes com armas de fogo. No entanto, à medida que a investigação evolui, as acusações podem tornar-se mais sérias.

Trump estava a jogar golfe quando um agente dos Serviços Secretos dos EUA, que supervisionava o espaço, avistou uma espingarda atrás de uns arbustos e disparou contra ela, o que fez com que Routh fugisse.

Mais tarde, algumas testemunhas disseram às autoridades que viram Routh sair do campo num SUV Nissan. A polícia apanhou-o 45 minutos depois.

Segundo as autoridades, o suspeito não chegou a disparar na direção do republicano, candidato à Casa Branca nas eleições presidenciais de novembro, e que o mesmo nunca teve uma visão clara para o fazer.

No entanto, os investigadores sabem que o homem passou quase 12 horas nos arbustos à volta do Trump International Golf Club até ser descoberto.

Além disso, foram encontrados vários objetos nos arbustos, que Routh terá deixado para trás, incluindo uma espingarda SKS carregada, comida e duas mochilas, uma das quais com placas de cerâmica, que costumam ser utilizadas para defesa corporal.

Até ao momento, não se sabe como é que o homem tinha conhecimento de que Donald Trump estaria no campo, embora o ex-presidente visite, frequentemente, o clube quando está na Flórida.

Esta foi a segunda vez, em pouco meses, que alguém tentou matar o ex-presidente dos EUA.