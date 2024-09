Em comunicado divulgado hoje, a PJ esclarece que o homem, de 26 anos, é também suspeito de um crime de roubo.

Os factos em investigação pela Diretoria do Norte ocorreram em dois momentos distintos, porém de modo sucessivo, na via pública, na cidade do Porto.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

A primeira situação ocorreu na zona do Campo 24 de Agosto, onde “após abordar aleatoriamente alguns cidadãos estrangeiros, com insultos de índole racista, o arguido, munido de uma arma branca, atacou as vítimas com violência e apoderou-se de alguns dos seus pertences”.

Segundo a PJ, um dos visados acabou por ser ferido com gravidade no tórax, encontrando-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João.

Passados 15 minutos, desta vez na zona de São Roque da Lameira, o arguido “abordou outro cidadão estrangeiro, proferindo novamente insultos de índole racista, e atacando-o com uma faca”.

“Após estas ações, e por forma a evitar a sua identificação e detenção, o suspeito alterou a sua aparência física e rotinas”, sublinha a PJ.

Não obstante esta ação, as diligências desenvolvidas de "forma ininterrupta" pela PJ permitiram a sua localização e detenção, “em menos de 48 horas após os crimes”.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Nos últimos meses, a baixa da cidade do Porto tem sido palco de vários distúrbios e crimes de ódio, o que, segundo fonte da PSP ouvida hoje pela Lusa, levou a um "reforço" de vigilância policial nas zonas consideradas mais críticas.

Em maio, um grupo de seis homens armados com paus e facas invadiram a casa onde vivia uma dezena de imigrantes, na zona do Bonfim, e horas depois registavam-se outros dois ataques alegadamente racistas a cidadãos marroquinos no centro da cidade, sendo um dos agressores detido e colocado em prisão preventiva.