O suspeito foi detido na quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) no Pinhal Novo, concelho de Palmela, distrito de Setúbal, numa ação que teve a colaboração de familiares do agressor, de 33 anos, para o localizar.

Em comunicado, a PJ realçou que, “desde o primeiro momento em que os factos” lhe foram comunicados, se “desencadeou um trabalho incessante de investigação e de recolha de informação que conduziu à localização do suspeito”, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) de Lisboa.

Em 02 de outubro, três pessoas morreram na sequência de disparos, presenciados por testemunhas, tendo o suspeito do crime fugido do local.

As vítimas dos disparos foram o proprietário da barbearia, de 43 anos, que deixa cinco filhos, e um casal, de 34 e 36 anos, residente na zona de Alenquer, que na altura se encontrava junto ao estabelecimento. A mulher tinha dois filhos e encontrava-se grávida de um terceiro.

O suspeito do triplo homicídio, morador naquele bairro da freguesia da Penha de França e com historial de desavenças com a vizinhança, fugiu na altura do crime com o pai e o irmão e refugiou-se num bairro do Pinhal Novo, onde foi localizado e cercado pela polícia, acabando por se entregar com a ajuda de familiares.