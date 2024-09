A prisão preventiva, medida mais gravosa, foi aplicada ao suspeito pelo juiz de instrução.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta feira o suspeito de dois crimes de tentativa de homicídio e dois crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ocorridos na madrugada de segunda-feira, no Porto, contra dois imigrantes.

A primeira situação ocorreu na zona do Campo 24 de Agosto, onde “após abordar aleatoriamente alguns cidadãos estrangeiros, com insultos de índole racista, o arguido, munido de uma arma branca, atacou as vítimas com violência e apoderou-se de alguns dos seus pertences”.

Segundo a PJ, um dos visados acabou por ser ferido com gravidade no tórax, encontrando-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João.

Passados 15 minutos, desta vez na zona de São Roque da Lameira, o arguido “abordou outro cidadão estrangeiro, proferindo novamente insultos de índole racista, e atacando-o com uma faca”.

“Após estas ações, e por forma a evitar a sua identificação e detenção, o suspeito alterou a sua aparência física e rotinas”, sublinha a PJ.

Não obstante esta ação, as diligências desenvolvidas de "forma ininterrupta" pela PJ permitiram a sua localização e detenção, “em menos de 48 horas após os crimes”.

Nos últimos meses, a baixa da cidade do Porto tem sido palco de vários distúrbios e crimes de ódio, o que, segundo fonte da PSP ouvida hoje pela Lusa, levou a um "reforço" de vigilância policial nas zonas consideradas mais críticas.

Em maio, um grupo de seis homens armados com paus e facas invadiram a casa onde vivia uma dezena de imigrantes, na zona do Bonfim, e horas depois registavam-se outros dois ataques alegadamente racistas a cidadãos marroquinos no centro da cidade, sendo um dos agressores detido e colocado em prisão preventiva.