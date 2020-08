De acordo com comunicado da PJ, os factos ocorreram a 30 de setembro do ano passado em Perafita, freguesia do concelho de Matosinhos.

"[Os factos terão sido] motivados por questões relacionadas com o tráfico de estupefacientes", lê-se na nota.

"Na sequência do desaparecimento de 2,5 quilogramas de haxixe que a vítima guardava, os autores, e com o propósito de o recuperar, agrediram a vítima e regaram-na com álcool que de seguida incendiaram, causando-lhe graves lesões e perigo para a vida", é descrito pela PJ.

Esta força policial informa que, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve, fora de flagrante delito, os dois jovens pela prática do crime de homicídio na forma tentada, sequestro e tráfico de estupefacientes.

Os detidos têm 18 e 26 anos, não têm ocupação profissional e um deles regista antecedentes criminais.

Ambos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.

Também na terça-feira, e na sequência das detenções descritas, foi também detido em flagrante delito, um homem de 17 anos de idade por ter na sua posse estupefacientes que excediam as doses legalmente admissíveis, descreve, por fim, a PJ.