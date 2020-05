As equipas de busca da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Portimão começaram a trabalhar às 06:00 no terceiro dia consecutivo de trabalhos para tentar encontrar o jovem desaparecido, de 25 anos, do qual se perdeu o rasto na terça-feira de manhã, quando entrou no mar para tentar resgatar um homem, de 65 anos, que acabou por morrer.

O capitão do porto de Portimão, Rodrigo González dos Paços, descreveu à agência Lusa as buscas hoje realizadas, que “concluíram cerca das 21:00, sem resultados, após patrulhas por água, por terra, buscas subaquáticas e a utilização de um ‘drone’”.

“Aumentámos área de busca desde o Barranco das Canas até à barra de Alvor e durante o dia foram feitos seis mergulhos, sete voos de ‘drone’ e, infelizmente, até agora, nada”, lamentou.

A mesma fonte disse que as operações de busca serão retomadas na sexta-feira, cerca das 06:00, com recurso ao mesmo dispositivo que esteve hoje no terreno.

“Amanhã tencionamos recomeçar pela mesma hora [06:00], também com este dispositivo, fazendo buscas por terra, por mar, buscas subaquáticas e com o ‘drone’, e permaneceremos no terreno até encontrar [a pessoa desaparecida] ou até ao pôr-do-sol”, antecipou.

O capitão do porto de Portimão referiu ainda que hoje participaram nas operações cerca de 20 homens, entre elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Portimão, apoiados por três embarcações, uma dos Bombeiros Voluntários de Portimão, a estação salva-vidas de Ferragudo e uma lancha da Polícia Marítima.