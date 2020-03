"Os números anunciados [no domingo] são mais baixos do que os do dia anterior. Espero, e todos esperamos, que esses números possam ser confirmados nos próximos dias. Mas não devemos baixar a guarda", disse o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli.

Itália registou no domingo 651 novas mortes ligadas à pandemia do novo coronavírus, menos 142 que no sábado (793). No que toca ao novo número de casos de infeção, 6557 no domingo, o número também caiu para 5560 casos.

Na Lombardia, a região que está a pagar o preço mais alto pela pandemia, os números, também mais baixos, foram recebidos com cautela.

"Os dados estão em claro-escuro. Hoje, a clareza prevalece (...) mesmo que não possamos gritar vitória", declarou Giulio Gallera, secretário da Saúde do governo regional.

Estes números são "auspiciosos", mesmo que apenas "a partir de terça-feira possamos saber se a contenção foi bem-sucedida", duas semanas após a implementação das medidas nacionais de confinamento, anunciadas a 10 de março.

Giovanni Maga, virologista do Instituto de Genética Molecular do Conselho Nacional de Pesquisa de Pavia (Norte), enfatiza que "a evolução de casos positivos é, por vezes, flutuante".