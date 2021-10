Em comunicado enviado à Lusa, a IP referiu que, para minimizar os impactos desta intervenção, será permitida a passagem de peões em situação condicionada, através de plataformas montadas para o efeito.

A empreitada de reabilitação e reforço do tabuleiro inferior desta travessia sobre o rio Douro, com um investimento de 3,3 milhões de euros, visa reparar um conjunto de anomalias já identificadas, a maioria das quais relacionada com a corrosão superficial de elementos metálicos e outras que venham a ser identificadas no decorrer das obras.

Além disso, é ainda necessário fazer a substituição pontual de rebites e das juntas de dilatação, a retificação de chapas deformadas, a manutenção dos aparelhos de apoio, a reparação das portas de acesso aos encontros e a reabilitação dos serviços afetados, sublinhou.

A IP realçou que se prevê também o reforço dos banzos superiores das vigas, diagonais e montantes por adição de chapas de aço, introdução de sistema de travamento longitudinal e a substituição da laje do tabuleiro.

A IP explicou que o projeto vai conferir à ponte, e em particular ao tabuleiro inferior, uma capacidade resistente compatível com as sobrecargas rodoviárias atuais, permitindo eliminar a limitação de circulação de veículos com peso bruto superior a 30 toneladas, passando a ser admissível a circulação de veículos até 60 toneladas.

“A intervenção no tabuleiro inferior tem ainda em vista a redução das vibrações induzidas pela passagem de grandes grupos de peões durante eventos festivos ou desportivos, controlando-se as vibrações horizontais à custa do aumento da rigidez e aumento da massa do tabuleiro”, acrescentou.

O vice-presidente da IP, José Serrano Gordo, classificou esta obra “de especial importância pela história e relevância” que a Ponte Luiz I tem para as cidades do Porto e de Vila Nova de Guia.

Citado na nota de imprensa, o responsável vincou que o encerramento do trânsito foi coordenado com os municípios envolvidos.

A Ponte Luíz I é uma ponte metálica com dois tabuleiros, construída entre 1881 e 1886, que liga as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia.