A subcomissária da PSP Ana Carvalho revelou à agência Lusa que 35 dos detidos tinham em sua posse aquele tipo de engenhos.

Além destes, houve um detido por invasão do recinto desportivo, um por posse de estupefacientes, um por situação de especulação, quatro por injúrias a agentes da autoridade e ainda outro por viciação de tacógrafo.

A PSP esclareceu que muitas das detenções ocorreram antes no início da partida, que terminou com a conquista da 17.ª Taça da Portugal por parte do Sporting, que venceu o FC Porto, por 5-4, no desempate por grandes penalidades, após o 2-2 registado no final do prolongamento.