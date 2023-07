As autoridades de Taipé responderam com o destacamento de aviões, navios e sistemas de mísseis terrestres, indicou o Ministério da Defesa na rede social Twitter.

Taiwan tem identificado a presença regular do exército chinês nas proximidades da ilha, com o Ministério da Defesa a contabilizar 37 caças e sete navios de guerra no sábado.

A escalada da tensão na região teve início com a viagem à ilha da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos Nancy Pelosi, em agosto do ano passado, e a situação agravou-se com a visita da líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, aos EUA, onde se reuniu com congressistas norte-americanos, apesar dos avisos de Pequim.

Taiwan tem um governo independente desde 1949, mas a China considera o território sob a sua soberania e a política fundamental em relação à ilha é de reunificação pacífica, ao abrigo do princípio “um país dois sistemas”, embora não exclua o uso da força face a “tentativas de independência”.