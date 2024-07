As manobras com caças previstas para hoje na base aérea de Hualien, no leste de Taiwan, foram canceladas devido às condições climatéricas adversas, disse o major-general e porta-voz do Ministério da Defesa Nacional de Taiwan, Sun Li-fang.

“Antes das manobras de Han Kuang, o possível impacto do tufão já estava incluído no plano (…). Atualmente, a região oriental é a mais afetada pelo tufão, pelo que vamos ajustar alguns elementos navais e aéreos para nos adaptarmos a estas condições”, disse Sun, citado pela imprensa local.

Embora estes exercícios, que decorrerão até 26 de julho, recriem “o mais próximo possível” as condições reais de combate, não deixam de ser um treino para as tropas, disse o responsável taiwanês, que insistiu na necessidade de gestão do risco quando se empreende este tipo de missão.

“As rápidas alterações climáticas, nomeadamente a chegada de tufões, podem causar riscos. O departamento de comando e controlo terá isto em consideração e espera que todos os exercícios tenham em conta os objetivos da missão e a gestão dos riscos para que decorram sem problemas”, acrescentou.

Os soldados e oficiais destacados para Hualien limitaram-se a praticar a reparação das pistas e a efetuar trabalhos de socorro aos feridos, sob o olhar atento do Presidente de Taiwan, William Lai, que se deslocou à base aérea para assistir aos exercícios.

O exército pôde realizar exercícios de combate nas ilhas Kinmen, um arquipélago controlado por Taiwan a poucos quilómetros da China, onde esta manhã foram disparados vários tiros de artilharia com um obus de 240 milímetros, a maior arma operacional de Taiwan.

As Forças Armadas da República da China (nome oficial de Taiwan) organizam anualmente as manobras Han Kuang desde 1984, embora este ano tenham introduzido várias novidades importantes, como exercícios “não programados” e atividades noturnas, para testar a capacidade de resposta dos oficiais e soldados a uma eventual invasão da China.