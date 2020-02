Abudl Salaam Hanafi, membro do gabinete político dos talibãs no Qatar, disse que a assinatura do tratado deverá ocorrer ainda em fevereiro.

Os talibãs dizem que o primeiro passo desta nova fase passará pela libertação pelo Governo de Cabul de 5.000 dos cerca de 11.000 elementos do movimento que se encontram presos.

Em troca, os talibãs comprometem-se a libertar cerca de mil prisioneiros das forças afegãs.

Para a assinatura do acordo, em Doha, serão convidados representantes dos países vizinhos do Afeganistão, membros da União Europeia, do Conselho de Segurança da ONU e da Organização de Cooperação Islâmica.

Os pormenores do acordo ainda não foram divulgados, mas informações preliminares sobre o projeto preparado pelos negociadores, e divulgado em setembro passado, indicavam que esteja contemplada a retirada de cerca de 5.000 soldados norte-americanos, nos 135 dias seguintes à assinatura do documento.