Depois de “contínuos contactos e debates” de representantes dos talibãs e do CICR em Doha, os islamitas, que exercem um controlo de facto sobre vastas partes do Afeganistão, decidiram voltar à situação anterior a abril, quando a organização humanitária suspendeu a sua atividade no país.

Nessa altura, a organização humanitária foi forçada a parar, nomeadamente as visitas a prisioneiros e cuidados aos feridos, por os talibãs lhe retirarem as garantias de segurança, alegando discordar da “quantidade e qualidade” dos seus serviços.

“Com a publicação deste comunicado, o Emirato Islâmico do Afeganistão – como se autodenominam os talibãs – restaura as garantias de segurança ao CICR no Afeganistão e informa os combatentes para facilitarem ao CICR o desenvolvimento das suas atividades”, afirmaram os insurgentes.

Representantes do Comité Internacional da Cruz Vermelha em Cabul evitaram fazer comentários de momento sobre a decisão dos talibãs.

Em abril, o CICR tinha lamentado que, com a proibição, “milhares” de afegãos “atingidos pelo conflito” se veriam privados da ajuda humanitária que proporciona a organização.