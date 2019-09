“Acho que é tempo de Marcelo Rebelo de Sousa vir explicar o que é que sabia e o que é que não sabia sobre Tancos, sob pena dos portugueses começarem a não acreditar em nenhuma instituição”, afirmou André Ventura.

O também cabeça de lista por Lisboa às eleições legislativas de 06 de outubro falava à margem da primeira ação de campanha de contacto com a população, em Lisboa.

Para André Ventura, “não é crível” que o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e o ex-chefe da Casa Militar do Presidente, tenente-general João Cordeiro, tivessem conhecimento do furto e recuperação do material militar dos paióis de Tancos, mas “mais ninguém soubesse”.

O dirigente do Chega não acredita que Azeredo Lopes “tenha pegado na informação sozinho” e, por essa razão, quer que o chefe de Estado e também o chefe de Governo se expliquem e retirem consequências.

“Ou o Presidente sabia, ou não sabia. Se sabia tem que se demitir. Ou o primeiro-ministro sabia, ou não sabia. Se sabia tem que se demitir”, vincou.

Apesar das críticas, o presidente do Chega explicitou que “este não é o momento para falar” sobre o Presidente da República e que “haverá um momento logo a seguir” às eleições legislativas.