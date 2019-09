E acrescentou: “todos conhecemos o professor Marcelo. Gosta de estar a par de tudo, domina vários assuntos ao mesmo tempo e com grande profundidade e, no assunto Tancos, estaria à margem propositadamente pelo seu chefe militar? Acho muito estranho”.

Situação de Tancos à parte, André Ventura mostrou-se convicto de que o Chega vai eleger deputados, provocando uma “verdadeira revolução democrática”, mostrando-se indiferentes às sondagens.

“O parlamento nunca mais será igual e, desde logo, a nossa primeira proposta será reduzi-lo ao mínimo legal, assim como a justiça nunca mais será a mesma”, vincou.

Com o partido na Assembleia da República, o líder do Chega acredita que a oposição terá de dizer porque está contra uma e outra medida.

O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017.

Quatro meses depois, a Policia Judiciária Militar (PJM) revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração de elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

O Ministério Público (MP) acusou na quinta-feira 23 pessoas, entre elas o ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.

Os arguidos são acusados de crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.

O caso abalou as forças armadas, levou à demissão de Azeredo Lopes em 2018 e a polémica em torno do furto, tornado público pelo Exército em 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, subiu de tom depois da, aparente, recuperação do material na região da Chamusca, no distrito de Santarém, em outubro de 2017, numa operação da Polícia Judiciária Militar (PJM).

Nove dos 23 arguidos são acusados de planear e executar o furto do material militar dos paióis nacionais e os restantes 14, entre eles Azeredo Lopes, da encenação que esteve na base da recuperação do equipamento.