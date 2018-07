No final de uma audiência com o Presidente da República sobre o ano político e as perspetivas para o Orçamento do Estado de 2019, Assunção Cristas, garantiu que o partido decidirá sobre o inquérito depois das audições previstas para terça-feira, no parlamento, entre as quais a do chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte.

“Disse ao senhor Presidente da República que o CDS não deixará morrer este assunto sem ser esclarecido tudo o que se passou”, afirmou, após a conversa de quase uma hora com Marcelo Rebelo de Sousa, que é também o Comandante Supremo das Forças Armadas.

Na véspera da audição, na Comissão de Defesa Nacional, no parlamento, de Rovisco Duarte e das secretárias-gerais da Segurança Interna, Helena Fazenda, e do Sistema de Informações da República Portuguesa, Graça Mira Gomes, a líder democrata-cristã disse fazer depender uma decisão do que acontecer na terça-feira.

“Reservamos essa decisão para depois das audições, depois de perceber em que há medida há mais esclarecimentos ou não” a pedir aos responsáveis pelo caso do roubo, acontecido há um ano, afirmou.

Para Cristas, a “questão de Tancos está longe de estar encerrada” e o partido admite usar “todos os instrumentos parlamentares”, incluindo a comissão de inquérito.