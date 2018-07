“Diz em relação a si próprio – ‘não sei o que estou aqui a fazer’ -, pois é exatamente esse o problema. Não sabe o que está a fazer. Por essa mesma razão, consideramos que o general CEME não tem condições para continuar no cargo. Por isso mesmo, decidimos também requerer com caráter de urgência que o ministro da Defesa venha cá esclarecer como foi possível dar garantias de que as armas, munições, explosivos perigosos tinham sido recuperados quando o CEME nos diz hoje que não dá essa mesma garantia”, disse o deputado António Carlos Monteiro.

O parlamentar centrista falava aos jornalistas após a terceira audição do dia da comissão parlamentar de Defesa Nacional, com o CEME, depois de reuniões para ouvir as secretárias-gerais do Sistema de Informações e da Segurança Interna.

O deputado do CDS-PP referia-se à frase do general Rovisco Duarte – “com frontalidade, não sei o que estou aqui a fazer” -, para justificar o facto de não ter novidades a acrescentar face a anteriores testemunhos no parlamento sobre o assunto.

Para António Carlos Monteiro há uma “contradição evidente entre as garantias que foram dadas ao povo português de que aquele material tinha sido recuperado e alguém que diz que não pode dar garantias”.

O deputado do CDS-PP anunciou ainda outro requerimento para solicitar ao Ministério Público a lista de material roubado em Tancos em junho de 2017 e recuperado na Chamusca em outubro de 2017, elaborada pela Polícia Judiciária Militar e entregue Departamento Central de Investigação e Ação Penal.