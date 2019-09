António Costa fez estas declarações a meio de uma arruada da campanha eleitoral do PS, em Cacilhas, concelho de Almada, depois de questionado pelos jornalistas se o caso de Tancos está a motivar tensão entre o Governo e a Presidência da República.

O líder socialista recusou essa perspetiva e defendeu que "as relações institucionais deste Governo são sempre corretas, positivas, construtivas com todos os órgãos de soberania, seja com a justiça, Assembleia República ou Presidência da República".

"Este foi o Governo que maiores pontes conseguiu estabelecer quer ao nível da concertação social, quer entre uma maioria parlamentar [de esquerda] e uma maioria presidencial de sentido distinto. Este Governo estabeleceu pontes com as autonomias regionais e com a autonomia do Poder Local. Do ponto de vista do Governo, isso nunca mudou nem poderá mudar", respondeu.

Mas, neste ponto, António Costa também deixou um aviso.