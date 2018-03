"O relatório, infelizmente, não traz nada de novo e de conclusivo em relação ao que aconteceu em particular e em concreto em Tancos para ter havido o furto do material. Continuamos a exigir explicações, no parlamento continuaremos a pedi-las", afirmou Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP, que falava em Castelo Branco, à margem da quinta sessão da iniciativa "Ouvir Portugal - Portugal visto de dentro", explicou que durante várias audições foi perguntado se havia falta de recursos para garantir a segurança das instalações, mas até ao momento não houve uma "resposta clara e inequívoca".

"Agora volto a dizer, depois daquilo que se vê, ao longo de tantos meses a preparar um relatório, que finalmente chega, que é do conhecimento público, que traz uma mão cheia de nada, o que se pode dizer é que este Governo e este ministro [da defesa] não têm mostrado condições para liderar esta área e para agora nos darem uma explicação clara", disse.