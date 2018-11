A ministra da justiça garantiu hoje, no parlamento, que nada sabe sobre o caso do furto e do alegado encobrimento das armas de Tancos.

Questionada pelo deputado do PSD Carlos Peixoto sobre o que sabia sobre o processo de Tancos, lembrando que a ex-procuradora-geral da República falou com o antigo ministro da Defesa, Francisca Van Dunem disse saber “zero”. “Sobre o desaparecimento das armas sei zero e do encobrimento zero. Só conheço as notícias dos jornais”, disse Francisca Van Dunem durante a audição no parlamento sobre o Orçamento do Estado para a Justiça em 2019