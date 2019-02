Nem faria “aquilo”, a exoneração dos comandantes com responsabilidades na segurança dos paióis, nem concordou com a demissão de dois tenentes-generais, Faria Menezes e José Calçada, já ouvidos na comissão de inquérito, por discordarem da decisão de Rovisco Duarte, afirmou.

“Não sou capaz de me pôr na posição dele”, do chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte, afirmou Pina Monteiro numa audição na comissão parlamentar de inquérito ao furto de material militar dos paióis de Tancos, para logo acrescentar: “Não fazia nada daquilo”.

De resto, Pina Monteiro declarou, por várias vezes, que o general Rovisco Duarte não o informou previamente do que ia fazer, “nem tinha de informar”, e também, várias vezes perguntado, referiu não ter identificado “pressões políticas” em todo o processo por parte do Governo ou do à data ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

Houve pressões em qualquer decisão de Rovisco Duarte, perguntou o deputado comunista Jorge Machado, questão mais tarde repetida por Matos Rosa (PSD), António Carlos Monteiro (CDS-PP) e Maria da Luz Rosinha (PS), a que Pina Monteiro respondeu: “Não posso identificar".

Outro dado é que, na opinião do ex-CEMGFA, a questão financeira não teve influência no furto de material, considerando que os problemas e dificuldades nos paióis estavam identificados desde 1998.

Passados quase dois anos do furto de Tancos, o general Pina Monteiro recordou o “soco no estômago” que foi receber a notícia no dia seguinte, 28 de junho de 2017, quando estava em Bruxelas com o então ministro da Defesa Nacional.

Mas, foi mais do que isso, nas suas palavras. “Foi um murro no estômago, mas que se sentiu na cabeça e no coração”, disse.

O general deu ainda a explicação adicional: “Um paiol é o último reduto, que pensamos que não pode ser violado. Isto dói”, insistiu.

Também por várias vezes, Pina Monteiro afirmou que se sentiria desconfortável a responder a algumas perguntas, dado que, apesar de estar na reforma, mantém o dever de reserva em algumas matérias.

Antes do final da audição, o coordenador do PS na comissão, Ascenso Simões, pediu para que fosse retirado o pedido da bancada socialista para ser ouvido o ex-ministro da Defesa do PSD José Pedro Aguiar Branco, dado que nem Pina Monteiro, nem o Ex-CEME Domingo Jerónimo, nunca comunicaram ao Governo “nenhuma falha de segurança em Tancos, nem pediam apoio complementar” financeiro.

Falta saber se o BE, que também pediu para ouvir Aguiar Branco, aceita prescindir desta audição.

O próximo militar a ser ouvido na comissão será, precisamente, o general Rovisco Duarte, na quarta-feira, 06 de março.

O caso do furto de armas em Tancos ganhou importantes desenvolvimentos em 2018, tendo sido detidos, numa operação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, sete militares da Polícia Judiciária Militar e da GNR, suspeitos de terem forjado a recuperação do material em conivência com o presumível autor do crime.

Primeiro o general Rovisco Duarte e depois o ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, demitiram-se dos cargos.

A comissão de inquérito para apurar as responsabilidades políticas no furto de material militar em Tancos tem previstas audições a mais de 60 personalidades e entidades, vai decorrer até maio de 2019 e é prorrogável por mais 90 dias.