O PSD propôs hoje a audição de quatro ministros do atual Governo, do diretor nacional da Polícia Judiciária, de investigadores da Judiciária Militar, e dos arguidos na investigação ao furto de material militar de Tancos.

Num requerimento que deu hoje entrada na comissão de inquérito ao furto de material de guerra dos paióis de Tancos, o PSD propõe ouvir o atual e o anterior ministro da Defesa, João Gomes Cravinho e Azeredo Lopes, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Num total de 21 personalidades a ouvir, o PSD propõe que o primeiro a ser ouvido seja o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte. A secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, o ex-secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa [SIRP], Júlio Pereira, e a atual, Graça Mira Gomes, são os seguintes na lista do PSD.

O PSD solicitou também uma visita às instalações dos Paióis Nacionais de Tancos, para “ter contacto presencial com o local onde terá ocorrido o furto do material de guerra”, lê-se, num outro requerimento.

O major-general Esperança da Silva, inspetor geral do Ministério da Defesa Nacional, e o major-general Luís Nunes da Fonseca, inspetor-geral do Exército, os comandantes das cinco unidades do Exército que foram exonerados por Rovisco Duarte e readmitidos duas semanas depois, e ainda os dois generais que se demitiram em divergência com a forma como o ex-CEME geriu o caso de Tancos, Antunes Calçada e António Menezes, constam também da lista do PSD.

Os deputados sociais-democratas na comissão de inquérito propõem ainda ouvir os arguidos no processo judicial, a começar pelo ex-diretor da PJM, coronel Luís Vieira, e pelo anterior porta-voz, Vasco Brazão, e o atual diretor, Paulo Isabel.

Na área da Justiça, o PSD propõe chamar o diretor-nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, a atual e a anterior procuradora-geral da República, Lucília Gago e Joana Marques Vidal.

O atual CEME, Nunes da Fonseca, o general Martins Pereira, ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes, o atual comandante da GNR, general Botelho Miguel, completam a lista de audições propostas pelo PSD, que admite chamar mais personalidades “em função da necessidade de esclarecimentos adicionais”.

A comissão de inquérito ao furto de material militar dos paióis de Tancos iniciou os trabalhos a 14 de novembro, e tem como objeto "identificar e avaliar os factos, os atos e as omissões" do Governo "relacionados direta ou indiretamente com o furto de armas em Tancos", de junho de 2017, data do furto, ao presente, e "apurar as responsabilidades políticas daí decorrentes".

O furto do material militar, entre granadas, explosivos e munições, dos paióis de Tancos foi noticiado em 29 de junho de 2017.

Em setembro, a investigação do Ministério Público à recuperação do material furtado, designada Operação Húbris, levou à detenção para interrogatório de militares da Polícia Judiciária Militar e da GNR e foi nessa altura que o CDS anunciou a comissão de inquérito, aprovada apenas com a abstenção do PCP e do PEV.