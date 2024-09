A posição poderá valer entre 180 e 200 milhões de euros, de acordo com fontes do Corriere della Sera, que avança a notícia da vinda a Lisboa do CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, para se encontrar com os ministros das Finanças e das Infraestruturas.

As negociações entre o governo português e a Lufthansa não começaram agora, e nos últimos meses tem havido conversações entre uma delegação alemã e membros do executivo português. A compra da TAP não deverá concretizar-se antes do primeiro trimestre de 2025, já que o grupo está agora focado em consolidar o relacionamento com a ITA Airways.

A TAP está em processo de reestruturação, aprovado pela Comissão Europeia em dezembro de 2021, que inclui um apoio público de 2,55 mil milhões de euros. Como contrapartida, Bruxelas impôs a proibição de novos auxílios estatais durante os próximos dez anos.

No segundo trimestre deste ano, a TAP transportou 4,2 milhões de passageiros e teve um lucro de 72 milhões - para uma dívida de cerca de 2 mil milhões. O Governo do PSD defende a privatização da companhia, mas ainda não deu detalhes sobre as condições da venda. "Esta é uma fase de avaliações, consultas, definição de modelos e, oportunamente, comunicaremos a nossa visão à TAP", afirmou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, numa audição parlamentar recente.

Além da Lufthansa, outras companhias mostraram interesse em ficar com uma participação na TAP, como a Air France-KLM ou o International Airlines Group (IAG), que resultou da fusão da British Airways com a Iberia.