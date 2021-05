“De acordo com dados provisórios, neste fim de semana foram, até às 18:00, administradas cerca de 191 mil vacinas, estimando-se que se possam alcançar as 200 mil inoculações” até ao final do dia, adiantou a estrutura liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

De acordo com a informação disponibilizada pela ´task force` que coordena a logística da vacinação em Portugal continental, as vacinas abrangeram funcionários ligados ao ensino e profissionais de serviços sociais.

“Até às 18:00 do dia de hoje foram vacinados mais de 53.500 docentes e não docentes e trabalhadores das respostas sociais, num total de mais de 61.600 inoculações”, pormenorizou o grupo responsável pela vacinação contra o novo coronavírus.

A estrutura liderada por Gouveia e Melo acrescentou que no sábado foi registado “um novo recorde diário”, com um total de mais de 129 mil pessoas vacinadas.