É a primeira vez que a NASA transmite um vídeo a partir do espaço profundo utilizando comunicações a laser, conta a CNN internacional.

No vídeo em ultra alta definição (Ultra HD), um gato brincalhão cor de laranja persegue um ponto vermelho de um ponteiro laser à medida que este se desloca num sofá.

Mas isto é muito mais do que 15 segundos de imagens divertidas. Este momento, que surge no âmbito da experiência Deep Space Optical Communications (DSOC), utiliza tecnologia que poderá vir a ser utilizada para transmitir rapidamente dados, imagens e vídeos, à medida que os humanos ultrapassam os limites da exploração espacial, aventurando-se em locais como Marte.

Segundo informações disponibilizadas pela NASA, o vídeo foi codificado num laser de infravermelhos próximos e transmitido da nave espacial Psyche para o Telescópio Hale do Observatório Palomar do Instituto de Tecnologia da Califórnia. O vídeo foi descarregado no observatório a 11 de dezembro e cada fotograma foi transmitido em direto para o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, na Califórnia.

Na altura da transmissão, a distância entre a nave Psyche e o Hale era 80 vezes superior à distância entre a Terra e a Lua. Foram necessários apenas 101 segundos para que o laser chegasse à Terra.

"Esta realização sublinha o nosso empenho em fazer avançar as comunicações óticas como elemento-chave para satisfazer as nossas futuras necessidades de transmissão de dados", afirmou a administradora adjunta da NASA, Pam Melroy, num comunicado.

Lançada em meados de outubro, a missão Psyche está atualmente a caminho de captar o primeiro vislumbre de um asteroide metálico entre as órbitas de Marte e Júpiter.