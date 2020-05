Os dados constam na 3.ª edição do INE sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), hoje publicada, e indicam que para este resultado, contribuiu principalmente o crescimento da taxa de incidência no grupo etário dos 25 aos 34 anos, que passou de 19,5 em 2017 para 27,0 em 2018. “Registaram-se também aumentos significativos nas taxas de incidência por 100.000 habitantes para os grupos etários dos 35 aos 44 anos”, de 19,2 para 23,6, dos 45 aos 54 anos, de 20,6 para 25,9, e dos 55 aos 64 anos, de 19,1 para 24,1, afirma o INE. A taxa de incidência manteve-se elevada para a população com 75 anos ou mais, com 26,2 casos notificados por 100.000 habitantes.

De acordo com o INE, a doença continuou em 2018 a afetar mais homens (29,1 por 100.000) do que mulheres (13,3 por 100.000).

Por regiões, as taxas de incidência mais elevadas foram as registadas na Área Metropolitana de Lisboa (29,3 casos por 100.000 habitantes) e na região Norte (23,2 casos por 100.000 habitantes).

A taxa de incidência mais baixa foi a registada na Região Autónoma da Madeira, com 6,7 novos casos por 100.000 habitantes.