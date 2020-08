Em comunicado, a Autoridade de Nacional de Comunicações (Anacom) refere que “no dia 24 de agosto vai começar o processo de migração da TDT na região 3″, sendo que “no total mudarão de frequência nesta região 44 emissores, dos distritos de Santarém, Coimbra e Castelo Branco, e algumas localidades do sul dos distritos de Viseu e de Aveiro”.

O processo de migração da rede TT teve início em 07 de fevereiro e foi suspenso em 13 de março devido à pandemia de covid-19, estando previsto que esteja concluído em 18 de dezembro.

“Nem todas as pessoas serão abrangidas por este processo”, refere a Anacom, recordando que, “para informar a população impactada nesta fase”, a entidade reguladora “divulgou informação relativa às mudanças na TDT através de uma carta e de um folheto entregue em casa de todas as pessoas, que resume a informação relevante para se adaptarem a este processo de mudança”.

A Anacom criou uma linha telefónica de apoio gratuito 800 102 002, que funciona todos os dias entre as 09:00 e as 12:00, para onde todas as pessoas podem ligar para esclarecer dúvidas e obter apoio.