O grupo de tecnologia Cegid anunciou nesta terça-feira, 21 de janeiro, a aquisição da concorrente portuguesa PHC Software, que era liderada por Ricardo Parreira, que vai deixar o cargo "para se focar noutros projetos".

"Este acordo é estratégico para o futuro da PHC", refere Ricardo Parreira, fundador da PHC Business Software. "Quando refletíamos sobre o caminho de crescimento da empresa, sabíamos que envolveria a integração numa empresa internacional, que valorizasse a nossa cultura e trouxesse capacidade de investimento a nível global. Das várias partes interessadas, a Cegid distinguiu-se como a mais bem posicionada para proporcionar esse futuro à PHC, com reconhecimento e preservação da nossa cultura, das soluções PHC CS e PHC GO e do capital humano".

Ricardo Parreira decidiu também deixar a liderança da PHC Business Software para se focar noutros projetos, e João Sampaio, anteriormente Diretor da Unidade de Negócios Internacionais da empresa, foi nomeado Diretor Geral da PHC Business Software.

"É com enorme satisfação que assumo este papel fundamental e gostaria de expressar o meu sincero agradecimento ao Ricardo pela excelente empresa que construiu ao longo dos anos. Quero também agradecer a todos os colaboradores da PHC pela sua ambição, dedicação e compromisso com a excelência, contribuindo diariamente para fazer da PHC um sucesso", afirma João Sampaio, o recém-nomeado Diretor Geral da PHC Business Software.

"A minha equipa e eu estamos entusiasmados por nos juntarmos à Cegid, cuja tecnologia e visão de mercado fortalecem a nossa agenda de crescimento e tornam o portfólio da PHC ainda mais robusto. Juntos, continuaremos a servir os nossos clientes na região, com o apoio de um canal de elevada qualidade construído ao longo dos últimos anos, constituído por mais de 300 parceiros que também beneficiarão desta sinergia", referiu.

João Sampaio e a sua equipa, de acordo com comunicado, serão integrados na Cegid de imediato, reportando a Javier Torres Ramirez, Diretor Geral da Cegid para a Ibéria, América Latina e África lusófona.

"A PHC Business Software, com os seus 262 colaboradores e equipa de gestão, alinha-se perfeitamente com a Cegid", refere Pascal Houillon, CEO da Cegid.

"Iremos fortalecer os ativos principais da PHC e dar suporte ao seu crescimento impressionante com tecnologias de valor acrescentado como a IA Generativa, para melhor servir o nosso mercado. O nosso Centro de Excelência em Inteligência Artificial, localizado em Braga, será, naturalmente, mobilizado para o efeito. Esta aquisição fortalece o posicionamento da Cegid como líder, não só na região ibérica como também na Europa, no segmento das PME", confessou.

Refira-se que a aquisição da PHC Business Software segue-se à recente aquisição da EBP, em França, da Microdata em Espanha e do acordo de exclusividade para a compra da sevdesk na Alemanha, em linha com a estratégia de crescimento da Cegid neste segmento específico.