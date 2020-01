“Nestes dias de tristeza, críticas foram dirigidas aos responsáveis e às autoridades do país. Alguns responsáveis foram até acusados de mentir e tentar encobrir o assunto, quando realmente, honestamente, não foi o caso”, disse o porta-voz do Governo iraniano, Ali Rabii, aos jornalistas.

“A verdade é que não mentimos. Mentir é disfarçar a verdade, intencional e conscientemente. Mentir é sufocar informações. Mentir é conhecer um facto e não o dizer ou distorcer a realidade” deste facto, acrescentou Rabii.

“O que dissemos na quinta-feira (…) foi baseado (…) em informações que foram apresentadas ao Governo, que não havia conexão entre o acidente e um (tiro de) míssil”, afirmou o porta-voz.

As forças armadas iranianas reconheceram no sábado a sua responsabilidade pela tragédia do voo PS572 da Ukrainian International Airlines, que foi abatido na quarta-feira após descolar do aeroporto em Teerão.

Na quinta e sexta-feira, a Organização de Aviação Civil Iraniana e o Governo negaram a hipótese de que o avião pudesse ter sido abatido por um míssil, possibilidade avançada na noite de quarta-feira pelas autoridades canadianas.