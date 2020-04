Em respostas por escrito, o presidente executivo da empresa, João Cardoso, indicou que no final da semana passada 94% dos colaboradores já estava em casa e que na terça-feira este valor vai chegar aos 99%, o que representa perto de 10.100 funcionários.

“A transição contínua dos nossos colaboradores para regime de teletrabalho permite-nos ter hoje alguns edifícios fechados e outros a funcionar apenas com os serviços de segurança, manutenção, tecnologias de informação e outros que não possam ser realizados a partir de casa”, avançou João Cardoso.

A Teleperformance confirmou ainda já ter encerrado o ‘contact center’ (centro de atendimento telefónico) da Infante Santo, em Lisboa, “seguindo de resto aquele que era o plano de gestão da crise covid-19”, sublinhando que “as autoridades sanitárias fizeram um acompanhamento extremamente atento e continuado” da execução do seu plano.

No dia 31 de março, o Sindicato dos Trabalhadores de 'Call Center' (STCC) acusou a Teleperformance de se recusar a encerrar este 'call-center' em Lisboa, apesar de diversos casos confirmados de covid-19, de acordo com um comunicado.

"O STCC tem conhecimento de vários casos confirmados de covid-19 no 'call-center' da Teleperformance da Infante Santo. Existe a confirmação de um caso na campanha Bankinter no piso -2 do edifício e de, pelo menos, três casos na campanha Chubb no piso 2. Um deles encontra-se já hospitalizado", alertou, na altura, a estrutura sindical.

João Cardoso, por sua vez, assegurou que tem em vigor, desde 26 de fevereiro, um plano de contingência para lidar com a crise originada pela pandemia de covid-19.