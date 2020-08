Talvez por isso ainda não tomou coragem para cultivar todas as suas terras, apenas as que estão em zonas mais húmidas, esperando mais chuvas nos próximos dias.

“Estamos nas mãos de Deus. Temos fé que Deus pode mudar o tempo e as coisas podem melhorar”, afirmou o agricultor.

Caso tarde em chover, este lavrador de 59 anos não tem dúvidas que as coisas podem complicar-se ainda mais em Santiago, a maior ilha do país e cujos concelhos do interior têm uma grande predominância agrícola.

“Acordo e olho para o céu para ver como vai ser. Se o tempo melhorar, ficamos esperançosos, mas se piorar ficamos desanimados. Mas temos fé que a qualquer momento possa chover”, previu Narciso Ferreira.

Mais animado está Cecílio Pereira Fernandes, 38 anos, agricultor na zona de Purgueira, no concelho vizinho de São Salvador do Mundo, cujas terras ainda estão molhadas e numa fase mais avançada das sementeiras, na chamada monda ou coroa do milho mais crescido.

“E em setembro já estaremos a tirar as flores do milho, tal como antigamente. Por isso este ano estou com moral para trabalhar todos os dias”, previu, esperando que as suas culturas não sejam afetadas este ano pela praga de gafanhotos, tal como aconteceu no ano passado.

Cecílio também trabalha como carpinteiro, mas por estes dias o tempo é praticamente todo dedicado à agricultura, tendo semeado 10 litros de milho e cinco litros de feijões nas terras ao redor da sua casa em Purgueira, à beira da estrada de acesso aos concelhos do interior de Santiago.

E um desses concelhos é Santa Catarina, que também vive essencialmente da agricultura, mas onde ainda não choveu o suficiente este ano, pelo que os agricultores lançam as sementes em terra seca, à espera de chuva.

É o caso de Lindinho da Veiga, 43 anos, que também levou a família inteira para cultivar pela segunda vez uma parcela de terreno em Achada Falcão, com 10 litros de milho e feijões.

Se na primeira vez o milho acabou por se danificar no chão porque a chuva era pouca, desde vez este agricultor não tira os olhos do céu à espera que caia em abundância este mês.

“É essa a nossa esperança (as chuvas) porque não há outro tipo de trabalho”, disse à Lusa o agricultor cabo-verdiano, que espera que a chuva possa vir ainda a atenuar as dificuldades criadas pela pandemia do novo coronavírus.

Em meados de julho a chuva voltou a cair com alguma intensidade em algumas ilhas de Cabo Verde, após três anos irregulares e em quantidade insuficiente, o que provocou seca extrema no arquipélago.

No ano passado, choveu apenas alguns dias no mês de setembro, provocando uma praga de gafanhotos em Santiago, Brava, São Nicolau e São Vicente, que o Governo começou a combater este ano ainda em estado larval.

Dados do V Recenseamento Geral da Agricultura (RGA) concluíram que o número de agricultores diminuiu quase 18% em