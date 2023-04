A Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselhou a população, em comunicado, a adotar comportamentos de segurança nas praias e nas zonas costeiras durante o fim de semana.

E alertou que a maioria das praias não se encontram vigiadas nesta altura do ano, pelo que a “resposta a uma situação de socorro poderá ser demorada, pelo que a população deverá ter um comportamento adequado e responsável, não se colocando em situações de risco”.

Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil avisou para o risco muito elevado de incêndio nas regiões Norte, Centro e Algarve nos próximos dias devido ao tempo quente e seco e recordou que é proibido fazer queimas e queimadas sem autorização.

São esperadas temperaturas, em Portugal continental, entre os 30 e 35 graus Celsius hoje e na segunda-feira, bem como uma descida gradual dos valores da humidade relativa.

Em declarações à Lusa, na sexta-feira, a meteorologista Patrícia Gomes disse que as temperaturas começavam a subir no fim de semana, especialmente a partir de domingo e sobretudo nas regiões do litoral, "vamos ter valores da temperatura bastante elevados um pouco por todo o território", disse. "Estamos a falar de valores acima de 30 graus em alguns locais como o Alentejo e a região do Vale do Tejo”, declarou a meteorologista do IPMA.

Segundo Patrícia Gomes, segunda-feira será o dia mais quente com as temperaturas a variar entre os 28 e os 29 graus e acima dos 30 em alguns locais, sendo que no Vale do Tejo e Alentejo, serão valores próximos dos 34 graus.

Volta a descer a partir de terça-feira

“Será uma situação relativamente pontual. A partir de terça-feira, dia 18, espera-se uma descida gradual dos valores da temperatura. Nos primeiros dias da semana os valores estarão elevados e no final muitos locais voltam e a ter temperaturas mais habituais para esta altura do ano entre os 20 e os 25 graus, no Alentejo estará acima”, indicou.

A meteorologista do IPMA destacou que os valores da temperatura estão acima do que é normal para a época.

“Em alguns locais estamos a falar de variações 5 a 7 graus acima do que é normal para esta época do ano”, concluiu.

*com Lusa