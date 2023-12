A temperatura registada em Málaga é quase cinco graus centígrados (ºC) superior ao anterior máximo na cidade em dezembro, alcançado em 1942, e constitui também um novo recorde para este mês em toda a Espanha continental, disse a Aemet, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Os 29,9 ºC foram registados na terça-feira em dois locais da província de Málaga (a cidade de Málaga e Coín).

O recorde anterior em dezembro na Espanha continental era de 29,4 ºC, registados em 2010 perto da cidade de Granada, também no sul do país e na região da Andaluzia.

O tempo no sul de Espanha teve a influência, nos últimos dias, de correntes de ar quente que fizeram bater vários recordes de temperaturas altas em outras localidades além de Málaga, como Múrcia (27,6 ºC) ou Alicante (27,3 ºC).

Segundo a Aemet, no conjunto do território espanhol continental, os dias 10, 11 e 12 de dezembro “foram recordes de dias quentes para estas datas concretas”, ou seja, “foram os 10, 11 e 12 de dezembro mais quentes desde, pelo menos, 1950”.

“Os episódios quentes são muito mais frequentes e intensos do que os frios. Isto tornou-se especialmente patente nos últimos dois anos, quando registámos 77 recordes de dias quentes e dois de dias frios (o normal em dois anos teria sido dez recordes de cada”, escreveu a agência espanhola.

Segundo a Aemet, “as alterações climáticas, provocadas inequivocamente pela acumulação de gases com efeito de estufa na atmosfera como consequência das atividades humanas, fazem com que os recordes de altas temperaturas sejam muito mais prováveis do que os de frio, embora estes também não desapareçam”.

A agência revelou na terça-feira que novembro deste ano foi o segundo mais quente desde que há registos em Espanha, “empatado com o de 2006” e apenas superados pelo mês de novembro de 1983.

No caso das ilhas Canárias novembro de 2023 foi mesmo o mais quente de sempre.

A Aemet acrescentou que em termos de chuva, o mês de novembro foi, no conjunto de Espanha, “um novembro normal”. No entanto, a chuva concentrou-se de forma muito desigual e foi um mês muito seco no leste, na Andaluzia (sul) e nos arquipélagos das Canárias e das Baleares.