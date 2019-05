As previsões do tempo para este sábado, dia 4 de maio, são de céu pouco nublado ou limpo, e as temperaturas máximas poderão chegar aos 30ºC, no Continente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Embora geralmente com poucas nuvens, no Continente, há a possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. O vento vai soprar por vezes forte nas terras altas. As temperaturas máximas oscilarão entre os 19ºC (Sines) e os 30ºC (em Santarém). Já as temperaturas mínimas estarão entre os 6ºC (Bragança) e os 15ºC (Portalegre). Nos Açores, o céu vai estar geralmente muito nublado, com alguns períodos de chuva, passando a aguaceiros a partir da tarde, no grupo ocidental, e à noite, no grupo oriental, informa o IPMA. No arquipélago açoriano, as temperaturas vão oscilar entre os 13ºC (mínima) e os 19ºC (máxima). Já para a Madeira, a previsão é de períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado, segundo a mesma fonte. Para a Madeira, são esperadas temperaturas entre os 14ºC (mínima) e os 20ºC (máxima). Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.