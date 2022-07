Nove distritos de Portugal continental vão estar amanhã sob aviso amarelo face ao aumento das temperaturas, sendo eles: Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro. Na quinta-feira, o IPMA vai elevar o aviso de amarelo para laranja nos distritos de Bragança e Guarda.

De facto, as previsões apontam para um aumento das temperaturas máximas até ao fim de semana, com os termómetros a chegar aos 41 graus em Beja e Évora e aos 40 graus em Castelo Branco.

Recorde-se que o Governo decide hoje se prolonga a situação de alerta devido ao risco de incêndio rural, que termina às 23:59, ou se volta a ativar a contingência, que esteve em vigor até domingo durante sete dias.

Veja com o que pode contar nos próximos dias:

Aveiro

A temperatura mais alta esta semana é de 26 graus e regista-se amanhã e no sábado. Nos restantes dias, os termómetros vão oscilar entre os 24/25 graus de máxima e os 17 graus de mínima. Quarta-feira conte com um dia solarengo, mas no resto da semana o céu vai andar nublado.

Beja

Prepare-se para o calor. O termómetro vai "saltar" dos 33 graus de máxima hoje para 38 graus esta quarta-feira, aumentando gradualmente até chegar aos 41 graus, no sábado e domingo. As mínimas vão oscilar entre os 15 os 19 graus. Conte com um sol quente, mas "escondido" na quinta-feira e no fim de semana.

Braga

Também aqui se dá um "salto" na temperatura máxima, que aumenta em oito graus entre hoje e amanhã. Se esta terça-feira os termómetros estão a bater nos 26 graus, amanhã conte com máximas de 34 graus. O calor vai manter-se até sábado, com descida ligeira (32 graus) a partir de domingo.

Bragança

As temperaturas vão subir gradualmente ao longo de toda a semana em Bragança, com os termómetros a chegar aos 34 graus esta quarta-feira e aos 38 graus entre quinta e sábado. O calor começa a dar tréguas na segunda-feira, com as máximas a oscilar entre os 35/35 graus no início da próxima semana.

Castelo Branco

Também aqui as previsões apontam para um aumento gradual das máximas, com as temperaturas a oscilar entre os 34 e os 37 graus entre quarta e sexta. O fim de semana, no entanto, requer atenção, já que os termómetros vão chegar aos 40 graus no sábado, mantendo-se as temperaturas altas (39/38 graus) no domingo e na segunda-feira.

Coimbra

As máximas vão andar acima dos 30 graus a partir de amanhã, subindo gradualmente até aos 33 graus no sábado. O céu vai andar nublado e as mínimas rondam 15 graus.

Évora

Os termómetros sobem para os 38 graus esta quarta-feira assim se mantêm até sexta-feira, voltando a subir para os 41 graus no sábado e domingo. As mínimas é que vão oscilar mais, entre os 15 e os 19 graus, pelo que se pode preparar para variações de temperatura à noite.

Faro

Se esta a pensar fazer praia a sul, cuidado com os raios UV (que o IPMA coloca no nível 9, ou seja, muito alto) e não se deixe enganar pelo céu nublado na quinta-feira e no sábado. O facto é que as temperaturas vão andar a subir, chegando aos 37 graus no domingo. A partir de amanhã e até sábado, as máximas vão rondar os 33/34 graus. As noites vão estar mais quentes, já que a previsão é de temperaturas entre os 23 e os 24 graus.

Guarda

A máxima sobe sete graus entre hoje e amanhã na Guarda, chegando aos 32 graus. O dia mais quente será mesmo no sábado, com 35 graus, apesar de ser um dia em que as previsões apontam para céu nublado. Recorde-se que a Guarda estará em aviso amarelo na quarta e em aviso laranja na quinta e sexta, com o índice ultravioleta em nível 10, portanto, muito elevado.

Leiria

O aumento das temperaturas será menor no distrito de Leiria, com as máximas a subir gradualmente até aos 30 graus no sábado. Amanhã e quinta as máximas vão rondar os 27 graus. O sol vai andar "escondido" toda a semana.

Lisboa

Na capital a temperatura mais elevada será no sábado, com 32 graus. Até lá, a partir de amanhã, as máximas vão oscilar entre os 30 e os 31 graus. As mínimas ficam-se pelos 17 graus e também aqui se prevêem períodos de céu nublado.

Portalegre

O distrito vai estar em alerta amarelo entre quarta e sexta, com as máximas a bater nos 36 graus neste período. No sábado, os termómetros chegam aos 39 graus. O calor só começa a dar tréguas no início da próxima semana.

Porto

A temperatura máxima vai subir dos 22 para os 27 graus amanhã, num dia em que pode contar com sol aberto. No entanto, nos restantes dias — fim de semana incluído — os termómetros não devem ultrapassar os 25 graus. As mínimas oscilam entre os 15/16 graus.

Santarém

Aqui pode contar com dias quentes pela frente. As máximas sobem para os 35 graus amanhã e assim se mantém até sexta-feira. No sábado e no domingo conte com 37 e 36 graus de máxima, respetivamente. Também aqui as mínimas oscilam entre os 15/16 graus.

Setúbal

A temperatura mais alta será mesmo no domingo, com 35 graus de máxima. Entre quarta e sábado, os termómetros vão andar pelos 33 graus de máxima e os 16 graus de mínima.

Viana do Castelo

As máximas vão sempre andar abaixo dos 30 graus, prevê o IPMA, rondando os 27 graus entre quarta e sexta. Segue-se uma descida ligeira da temperatura no fim de semana.

Vila Real

Aqui vai sentir-se o aumento da temperatura, com as máximas a subir dos 26 graus hoje para 34 graus amanhã e 37 graus na quinta-feira. E só começa a baixar no início da próxima semana, com 35 graus previstos para domingo e 34 graus para segunda-feira. O distrito vai estar em alerta amarelo pelo menos até sexta-feira. As mínimas vão andar pelos 17/18 graus.

Viseu

Também aqui as máximas vão subir dos 26 graus hoje para 34 graus amanhã, valor que se irá manter pelo menos até sexta-feira. Recorde-se que distrito estará em alerta laranja entre quarta e sexta. A temperatura mais elevada regista-se no sábado, com 35 graus. O calor começa a dar tréguas no início da próxima semana. As mínimas vão rondar os 18 graus.

Madeira

Quarta e quinta-feira as máximas vão andar pelos 27 graus no Funchal e os 25 graus em Porto Santo. As mínimas rondam os 20 graus.

Açores

Esta quarta-feira pode contar com 28 graus de máxima em Santa Cruz das Flores, 22 na Horta, 26 em Angra do Heroísmo e 24 graus em Ponta Delgada, situação que se mantém praticamente inalterada no dia seguinte. Também aqui as mínimas vão oscilar entre os 20/21 graus nos próximos dias.