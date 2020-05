Tempestade causa estragos no concelho da Mêda

Segundo a SIC Notícias, a tempestade caracterizou-se por trovoada e chuva intensa, que não só causaram a destruição de culturas agrícolas, como danificaram casas.

Doze distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo hoje, entre as 11:00 e as 21:00, devido à previsão de trovoada, chuva forte e queda de granizo, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga são os distritos que estão sob aviso amarelo, devido à precipitação e à trovoada.

De acordo com o IPMA, é previsto para hoje “aguaceiros e trovoada em alguns locais, que poderão ser fortes, de granizo e acompanhados de rajadas fortes de vento”.

O IPMA refere que a trovoada será frequente nos 12 distritos.

Para Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo e Porto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê “aguaceiros e trovoada em alguns locais no interior”.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Já no passado dia 26 de maio, um fenómeno extremo de vento causou hoje danos em cinco habitações em Fazendas de Almeirim, distrito de Santarém, e quedas de árvores, não tendo provocado vítimas, nem deslocados.