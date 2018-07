Pelo menos 27 pessoas morreram e sete estão desaparecidas, na sequência das intensas chuvas registadas no Vietname, à passagem da tempestade tropical Son Tinh pela região norte do país, anunciaram hoje as autoridades.

O temporal provocou inundações e aluimentos de terra, que também causaram 20 feridos, indicaram em comunicado os serviços de gestão de desastres. As províncias de Yen Bai, no norte do país, e de Thanh Hoa, no centro, foram as mais afetadas pela passagem de Son Tinh, que tocou terra há quatro dias. As chuvas também afetaram 12 mil residências, destruíram cerca de 90 mil hectares de terrenos agrícolas e causaram a morte de 17 mil cabeças de gado, de acordo com dados oficiais. O Son Tinh afetou o Vietname um mês depois da passagem de uma outra tempestade tropical que causou pelo menos 23 mortos e uma dezena de desaparecidos. O Vietname é atingido anualmente por mais de uma dúzia de tempestades ou tufões que causam centenas de mortes. As tempestades ocorrem principalmente entre maio e outubro, durante a estação das monções, e a costa central deste país do Sudeste Asiático é a mais afetada. Em 2017, 389 pessoas morreram em desastres naturais no Vietname, causando prejuízos na ordem dos 2,2 mil milhões de euros, segundo dados do Governo vietnamita.