A Câmara do Tennessee apresentou um projeto de lei, HB 1605, que proíbe escolas, professores ou professores de exibir bandeiras que não sejam a bandeira dos EUA e a bandeira do estado do Tennessee em escolas públicas. O projeto também permitiria que “um pai de uma criança que frequenta ou é elegível para frequentar” uma escola pública do Tennessee processe o seu distrito escolar se uma dessas bandeiras for exibida “em qualquer lugar que os alunos possam ver o objeto”.

O projeto de lei não menciona abertamente as bandeiras do Orgulho LGBTQ+ ou Black Lives Matter, mas alguns legisladores republicanos deixaram claro que o objetivo do projeto é restringi-las.