“A alternativa do nacionalismo, a alternativa de ver inimigos e bodes expiatórios em todo o lado já foi tentada antes e nunca teve sucesso”, disse Frans Timmermans à chegada ao Summer CEmp, que hoje começou em Marvão, distrito de Portalegre, a propósito da expansão dos partidos populistas e eurocéticos em alguns países europeus.

Destacou ainda que “a Europa baseada na liberdade e na solidariedade entre Estados membros é o melhor projeto que este continente já conheceu” e que merece continuar a ser defendido, a não ser que alguém “apresente uma alternativa melhor”.

O responsável europeu com as pastas das relações interinstitucionais e dos direitos fundamentais é um dos participantes da escola de verão, conhecida como Sumer CEmp, promovida pela representação portuguesa da Comissão Europeia e apoiada pela câmara de Marvão, que juntou 50 universitários portugueses com alguns dos principais protagonistas políticos para discutir o futuro da Europa.

Questionado sobre as dificuldades da Europa em encontrar uma resposta comum para alguns dos seus problemas mais prementes, como as migrações, alertou que quanto mais tempo se perder na busca de soluções nacionais, maior será a dificuldade em encontrar uma solução comum.

“Basta olhar para os números e para o desenvolvimento demográfico em África e na Europa, basta olhar para a discrepância. Se não conseguirmos fazer mais pelo desenvolvimento em África as pessoas vão continuar a querer vir para cá [Europa]. E não existem muros suficientemente altos nem mares suficientemente fundos que as mantenham afastadas”, realçou o político holandês.