As autoridades mexicanas encontraram 129 migrantes de várias nacionalidades amontoados num camião de mercadorias no estado de Veracruz, no leste do país, anunciou hoje o Instituto Nacional de Migração (INM).

Migrantes “originários da Guatemala, Honduras, El Salvador e Índia” foram localizados na noite de sexta-feira, disse o INM num comunicado citado pela agência francesa AFP. O INM referiu que 51 dos migrantes, da Guatemala, foram enviados de volta ao país, para a cidade de Tecún Uman (centro). Dezanove menores não acompanhados da Guatemala e das Honduras foram transportados para um centro de acolhimento especial, enquanto os restantes foram levados para um abrigo. Quatro alegados contrabandistas de seres humanos foram detidos e entregues à Procuradoria-Geral da República, bem como dois veículos que guardavam o camião e que foram apreendidos, noticiou o jornal mexicano Crónica. Milhares de migrantes de vários países atravessam o México todos os dias para tentar chegar aos Estados Unidos da América. Pelo caminho, são frequentemente vítimas de grupos de crime organizado ou de traficantes de seres humanos. A região enfrenta um fluxo migratório sem precedentes, com mais de 2,76 milhões de pessoas sem documentos intercetadas pelos Estados Unidos na fronteira com o México em 2022, segundo o Crónica. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram