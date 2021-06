Portugal começou esta quarta-feira, dia 16 de junho, a emitir os primeiros certificados de vacinação. De acordo com o comunicado conjunto do Ministério da Saúde, da Direção-Geral da Saúde (DGS) e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, partir desta quinta-feira passava também a ser possível pedir no portal do SNS24 (https://www.sns24.gov.pt/), este documento, assim como os certificados de teste PCR e de recuperação.

Caso já tenha tentado aceder ao site para obter um destes certificados não estranhe ainda não conseguir fazê-lo — e que lhe surja a mensagem "não foi possível processar o seu pedido" depois de iniciar sessão, como relatado por alguns leitores.

A opção ainda não está disponível no site, confirmou fonte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde ao SAPO24.

No entanto, garante a mesma fonte, tal estará em funcionamento até ao final do dia de hoje, e, dessa forma será possível obter os certificados no portal do SNS 24. Depois, o utilizador deve seguir as instruções e escolher o tipo de certificado que pretende. Após validação do pedido, o documento é disponibilizado no portal ou pode ser enviado, posteriormente, para o e-mail indicado.

Recorde-se que os certificados digitais Covid-19 da União Europeia são gratuitos e emitidos em formato digital. A emissão pode ser solicitada por cidadãos nacionais e estrangeiros, com residência em Portugal e que sejam titulares do número de Utente do Serviço Nacional de Saúde.

Que informações têm e qual o seu objetivo? As respostas estão neste guia.