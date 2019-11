O restaurante do Norte do país é o único em Portugal a ganhar duas estrelas (‘cozinha excecional, merece o desvio') na edição do próximo ano do Guia Michelin Espanha e Portugal, que foi apresentada hoje à noite em Sevilha.

"Vamos aprimorar mais algumas coisas de serviço, abrir a fogo garrafas todas as noites, uns pratos em que se trabalha mais a frescura no momento, que é para trabalhar para a terceira", disse aos jornalistas, momentos após ter subido ao palco para vestir a jaleca ostentando as duas estrelas.

"Se trabalharmos muito bem para a terceira, conseguimos a segunda", sustentou, reconhecendo que, desde que ganhou a primeira estrela (‘cozinha de grande nível, compensa parar'), há três anos, percebeu logo que queria mais: "Não tenho problema nenhum em assumir isso".

O caminho até aqui passou por algumas alterações no serviço e "trabalhar o produto cada vez mais fresco", bem como aprofundar o seu conceito de servir apenas peixe e marisco.

"Para conseguirmos mais, temos de ter as equipas cada vez mais fortalecidas - atravessamos um momento em que cada vez abrem mais negócios e as equipas são voláteis, portanto exige mais de nós", comentou, elegendo o trabalho da equipa como fundamental para alcançar esta distinção.

O objetivo final é garantir aos clientes "uma experiência diferente".