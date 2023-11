Os grupos integram jovens oriundos de zonas da Europa com baixa densidade populacional de países como Espanha, Itália, Grécia, Polónia, Roménia, Estónia e também de Portugal, da região do Côa.

A coordenadora executiva da Territórios do Côa, Dulcineia Catarina Moura, disse à agência Lusa que o objetivo deste intercâmbio é a partilha de experiências e de soluções para projetos de desenvolvimento sustentável e mobilizar os jovens para as questões dos territórios de baixa densidade.

A responsável pela Associação, que tem sede em Vilar Formoso, concelho de Almeida, realça a importância de envolver os mais jovens nesta temática sobretudo em territórios envelhecidos.

A ideia é “testemunhar ‘in loco’ a boa vontade que existe, a capacidade de superação e de resiliência de fazer bem e de executar iniciativas”. Mas também de “dar a conhecer um território que não deixa de ser de baixa densidade, mas que tem um elevado potencial”, evidencia Dulcineia Catarina Moura.

Na sua opinião, estas iniciativas funcionam também “para elevar a autoestima” e despertar o interesse dos jovens para as questões do seu território.

“É sentirem-se embaixadores do seu território, da sua localidade e dos produtos endógenos. É entusiasmar os jovens a conhecer o seu território e mostrar aquilo que nos representa”, sublinha.

O primeiro grupo visitou o território no âmbito do projeto “Let´s Connect You(th)”. Integrou jovens com mais de 18 anos e com trabalho desenvolvido a nível do associativismo, da juventude e de projetos europeus.

“Puderam daqui levar exemplos de boas práticas de gestão, não só a nível autárquico através dos nossos associados como também através do associativismo e agentes locais do nosso território”, explica a coordenadora da Territórios do Côa.

Além de visitar os principais pontos turísticos da região, o grupo contactou com escolas, associações e agentes locais.

O segundo grupo com jovens a partir dos 13 anos está no território durante esta semana no âmbito do projeto “Empowering Youth”.

O objetivo deste intercâmbio é “a capacitação e mobilização dos mais jovens para a causa do futuro dos territórios”, realça Dulcineia Catarina Moura.

“É levar os jovens a refletir no âmbito desta dinâmica de partilha e pô-los também a dar o seu contributo”, aponta a coordenadora da Territórios do Côa.

O grupo integra uma turma do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo.

O programa inclui uma visita às Termas de Almeida, contacto com o trabalho que está a ser feito na área da falcoaria, dinâmicas com a Plataforma de Ciência Aberta e a Associação de Transumância e Natureza e um workshop sobre a arte rupestre.

A Territórios do Côa tem como associados os municípios de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel, Sabugal e Trancoso, do distrito da Guarda, e Penamacor, do distrito de Castelo Branco.