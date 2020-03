"Boas notícias", começou por escrever a ex-líder centristae atual vereadora da Câmara Municipal de Lisboa "Foi negativo o teste efetuado ao novo Coronavírus", acrescentou a seguir.

Assunção Cristas acrescenta que "apesar de não ter sintomas", deve "continuar em casa até perfazer as duas semanas do período crítico".

Cristas termina agradecendo "todas as mensagens de preocupação e amizade" que recebeu.

A ex-líder do CDS e atual vereadora da Câmara Municipal de Lisboa decidiu ficar de quarentena preventiva depois de saber que uma pessoa com quem jantou no passado sábado testou positivo para infeção com o novo coronavírus.

Assunção Cristas foi a segunda figura da política portuguesa a ficar de quarentena preventiva, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter feito o mesmo — tendo os resultados do teste que efetuou entretanto dado negativo para infeção por coronavírus.