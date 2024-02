A série é divulgada na página das Testemunhas de Jeová na Internet e, segundo José Alberto Catarino, porta-voz regional desta confissão religiosa, “atualmente, a maioria das pessoas que vive em áreas urbanas têm cada vez menos contacto com a fauna e a flora selvagem”.

A série “informa ou relembra ao cibernauta a complexidade de cada planta ou animal em destaque, aproximando-o assim da vida selvagem e da biodiversidade biológica”.

Para José Catarino, “Será que Houve um Projeto?” atrai “não só quem se interessa pela natureza e pelos animais, mas também as pessoas que estão preocupados com a preservação da biodiversidade do planeta”.

Questões como “O que é que um albatroz-gigante tem a ver com aeronaves? Como é que a cauda do cavalo-marinho pode ajudar a realizar cirurgias bem-sucedidas? E como é que a baga azul brilhante da planta Pollia pode impedir a produção de dinheiro falso?” são respondidas em alguns episódios da série disponível em jw.org.

As Testemunhas de Jeová, depois de terem sido alvo de perseguição em Portugal durante o regime do Estado Novo, viram, em 14 de dezembro de 2006, a Associação das Testemunhas de Jeová ser reconhecida oficialmente como Pessoa Coletiva Religiosa, e em 22 de junho de 2009 ser reconhecida como Comunidade Religiosa Radicada.

De acordo com o Census de 2021, existem em Portugal continental e regiões autónomas mais de 63.500 fiéis das Testemunhas de Jeová.