A publicação britânica The Guardian anunciou que vai deixar de publicar os seus artigos na rede social X, mas os utilizadores ainda podem partilhar conteúdos produzidos pelo jornal.

"Queríamos que os leitores soubessem que não postaremos mais em nenhuma conta editorial oficial do The Guardian na rede social X (antigo Twitter). Acreditamos que os benefícios de estar no X agora são superados pelos negativos e que os recursos poderiam ser melhor usados ​​promovendo o nosso jornalismo em outros lugares", referem.

Segundo o jornal esta é uma decisão que tem vindo a ser ponderada "há algum tempo", devido ao "conteúdo frequentemente perturbador promovido ou encontrado na plataforma, incluindo teorias da conspiração de extrema-direita e racismo", acrescentam.

"A campanha eleitoral presidencial dos EUA serviu apenas para sublinhar o que consideramos há muito tempo: que X é uma plataforma de tóxica e que o seu proprietário, Elon Musk, tem sido capaz de usar a sua influência para moldar o discurso político", afirmam.

Asseguram ainda que os utilizadores vão poder continuar a partilhar os artigos e reportagens e o conteúdo do X vai continuar a ser incorporado em artigos do The Guardian.

A rede social vai também continuar a ser uma fonte para os jornalistas do The Guardian, da mesma forma que usam outras redes sociais nas quais não participam de forma oficial até à data.

Recorde-se que o The Guardian não é a única publicação que decidiu sair da rede social X. A estação pública dos EUA, a NPR, também anunciou em 2023 que não voltaria a usar a plataforma.