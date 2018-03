O ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha foram envenenados com "um agente químico nervoso de grau militar desenvolvido pela Rússia", disse May aos deputados. A líder do governo britânico acrescentou que o governo concluiu que o envolvimento da Rússia neste caso é "muito provável".

No parlamento, May disse que "é agora claro que o senhor Skripal e a sua filha foram envenenados com um agente químico nervoso de grau militar desenvolvido pela Rússia. O veneno foi identificado como parte de um grupo de agentes químicos nervoso conhecidos como Novichok", adiantou a líder do governo britânico.

"Com base nesta identificação do agente químico (...), no nosso conhecimento de que a Rússia já produziu este agente químico e de que continua capaz de o produzir, com base no histórico russo de conduzir assassinatos promovidos pelo Estado, e da nossa percepção de que a Rússia vê desertores como alvos legítmos de assassinato, o Governo concluiu que é muito provável que a Rússia seja responsável pelo ataque contra Sergei e Yulia Skripal", disse May.

Assim, continuou, "há apenas duas explicações plausíveis para o que aconteceu em Salisbury a 4 de março: ou foi um ataque direto do estado russo contra o nosso país, ou o governo russo perdeu o controlo desde agente químico nervosos potencialmente catastrófico e permitiu que chegasse à mão de terceiros".

O embaixador da Rússia em Londres foi convocado para explicar se o ato "foi uma ação direta do estado russo", acrescentou. No âmbito deste encontro, o Reino Unido exigiu uma explicação oficial à Rússia até ao final desta terça-feira.

A resposta de Moscovo será tida em consideração, disse May, adiantando porém que na ausência de uma explicação credível, o Reino Unido "irá concluir que se tratou de uma ação ilegal de uso da força pelo estado russo contra o Reino Unido. E iremos regressar a esta casa e definir medidas a tomar em resposta".

"Esta tentativa de homicídio através da utilização de uma arma química com base num agente nervoso numa cidade britânica não foi apenas um crime contra os Skripal. Foi um ataque indiscriminado e irresponsável contra o Reino Unido, colocando a vida de civis inocentes em risco", concluiu.