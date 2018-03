A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, expulsou esta quarta-feira, 14 de março, 23 diplomatas russos do país, na sequências das suspeitas do envolvimento da Rússia no envenenamento do ex-expião Sergei Skripal.

May comunicou a decisão esta manhã aos deputados no parlamento britânico. Os diplomatas em causa, já identificados, terão uma semana para sair do país. Trata-se da maior expulsão de diplomatas em 30 anos no Reino Unido. Atualmente, a Rússia conta com 59 diplomatas acreditados no país de Sua Majestade. A par da expulsão, Theresa May anunciou igualmente a "suspensão" das relações bilaterais com Moscovo. Assim, ministros e dignatários britânicos não marcarão presença no mundial de futebol deste ano, a decorrer na Rússia. Além disso, o Reino Unido irá legislar para proteger o país de ações hostis por parte de estados estrangeiros e considerar nova legislação ao nível a anti-espionagem. Aumentará igualmente a monitorização de entradas de cidadãos russos no país. Acrescem a estas medidas outras que não serão públicas, disse May. A primeira-ministra britânica considerou a forma como a Rússia está a lidar com esta questão "trágica". Moscovo recusou hoje "as acusações sem provas e não verificadas e a linguagem dos ultimatos”, disse em conferência de imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentando que a Rússia “espera que o bom senso prevaleça”. A Rússia, insistiu, “não tem qualquer relação com o que se passou na Grã-Bretanha”. O ex-espião Serguei Skripal, de 66 anos, e a filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes no dia 04 de março, num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra. Na quarta-feira seguinte, o chefe da polícia antiterrorista britânica, Mark Rowley, revelou que o ex-agente duplo russo e a filha tinham sido vítimas de um ataque deliberado com um agente neurotóxico, um componente químico que ataca o sistema nervoso e que pode ser fatal. Esta segunda-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou ser “muito provável que a Rússia seja responsável” pelo envenenamento do ex-espião russo e da filha, justificando que a substância utilizada é “de qualidade militar” desenvolvida pela Rússia. Moscovo negou responsabilidades e pediu ao Governo britânico a abertura de um “inquérito conjunto” sobre o caso. Já esta quarta-feira Theresa May reuniu o seu conselho de segurança nacional, onde foram decididas as sanções agora anunciadas.