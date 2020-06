Se a pandemia de Covid-19 não tivesse cancelado a maioria dos eventos previstos para 2020, no fim de semana que passou Lisboa estaria a ser palco da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos e Tiago Pitta e Cunha, CEO da Fundação Oceano Azul seria um dos anfitriões. Quando falámos com ele, no início deste ano, este era o calendário mas o tema não se esgotava aí. Tiago Pitta e Cunha faz parte do conjunto de nomes que o SAPO24 convidou para nos ajudar a pensar na próxima década na série 20/30 — que agora retomamos depois de três meses em que as prioridades quase todas convergiram numa quase única preocupação.

E, quando se fala de mar em Portugal, podemos começar por falar do prato — ou da barriga, se preferirem. Porque, afirma Tiago Pitta e Cunha, essa é a nossa ligação mais profunda e umbilical ao mar, do bacalhau à sardinha, do robalo à dourada. Não é por acaso que Portugal é dos países com maior consumo de peixe por pessoa no mundo, comparando no mundo com países como o Japão e a Islândia. São mais de 60 quilos de peixe por português, enquanto na Europa, a média está abaixo dos 30 quilos.

Além do peixe, os portugueses gostam do mar na literatura — de Camões a Sophia de Mello Breyner, para falar de dois nomes maiores. E, na verdade, pouco mais se passa, mesmo que há 10 anos que se ande a falar a economia do mar e sempre nos terem contado uma história de um povo de marinheiros. Mais uma vez, os números ajudam. Diz o CEO da Fundação Oceano Azul: "sabemos que em Portugal temos mais de 400 mil licenças de caça, licenças de navegação há menos de 20 mil".

O que faz com que afirme que "é um mito esta ligação de sermos um país tão marítimo. Se vamos para os países realmente marítimos da Europa, como a França Atlântica, a Holanda, os países nórdicos, Dinamarca, Suécia e Noruega, compreendemos que não somos um país mar, porque eles vivem verdadeiramente do mar ao longo do ano, nas festas, nas procissões, na cultura deles, na navegação, nos tempos livres, e nós não o fazemos". O que não tem de ser mau, acrescenta, nem forçosamente mudado — apenas devemos tomar consciência disso. "Os portugueses gostam do campo, gostam de encontrar 2 metros quadrados e plantar umas couves".

O que precisa mesmo de ser mudado é a forma como Portugal e o mundo olham para os oceanos — e essa é a grande frente de batalha da Fundação Oceano Azul. Quer pela conservação das espécies "neste momento, continuamos a comer à mesa os tigres e os leões, porque comemos os predadores dos oceanos" — quer pela preservação e recuperação das áreas marítimas da qual depende todo o equilíbrio do planeta.

Em associação com outras fundações e ONG, a Fundação Oceano Azul tem vindo a trabalhar uma ideia pouco convencional: não é o ambiente que tem de mudar, é a economia que tem de mudar. "O problema da sustentabilidade do nosso planeta é de tal magnitude que não poderá ser resolvido com todas as medidas de todas as políticas de ambiente que sejam adotadas no futuro; não serão todos os ministros do ambiente, não serão todas as fundações e as filantropias como a Fundação Oceano Azul, não serão todas as ONG juntas que vão poder resolver um problema que é criado pela economia, pelo nosso modelo de desenvolvimento económico e que, por isso, só poderá ser solucionado pela economia".

Para isso, a proposta é que passe a doer — ou a custar, se quisermos ser politicamente mais corretos — onde geralmente mais efeitos provoca, que é no bolso. Dos Estados, das empresas, dos cidadãos em geral. Como? Invertendo um conceito do direito romano — o Res nulius, que quer dizer coisa de ninguém. "A natureza é de quem a apanhar, por isso é que quando vamos a uma floresta podemos apanhar uma flor do chão, podemos cortar uma árvores, podemos tirar um ramo de uma árvore, apanhar uma pedra e levar para casa - porque não pertence a ninguém, pertence a quem a apanhar". A proposta: "a natureza tem de entrar na análise custo-benefício que utilizamos na nossa economia ortodoxa tradicional".

Vamos começar por uma frase que encontrei numa entrevista sua em que dizia que Portugal está ligado ao mar pela barriga, porque gostamos de comer peixe. Isto foi dito num sentido irónico e o que lhe pergunto é porquê?

Por vezes, as pessoas ficam um pouco perplexas, principalmente se não são portuguesas, quando descobrem o peso do mar na economia portuguesa. Porque é um peso relativamente baixo, ou pelo menos não é um peso tão elevado como noutros países marítimos, que identificamos como países de mar, como a Noruega, por exemplo.

O que acontece é que há alguns mitos urbanos que levaram a que nós, portugueses, tenhamos uma ideia sobre nós próprios que não é verdadeira no que respeita à nossa relação com o mar. Um dos exemplos disso também é que somos um país de pescadores, mas a maior parte da pesca que fizemos foi em mares longínquos. O mar português não é um mar rico em peixe, é um mar pobre em peixe, não temos muito peixe, temos é muita diversidade de peixes, o que é ótimo. Vamos buscar o bacalhau por alguma razão — íamos buscar o bacalhau porque queríamos encontrar a proteína que não encontrávamos aqui.

Quando olhamos para Portugal conseguimos compreender que, de facto, o mar foi altamente empolado por toda a propaganda do Estado Novo; o mar cunhava as moedas com a caravela, o mar estava nas estátuas dos heróis do mar que tínhamos nas nossas praças, o Estado Novo alicerçou muito o "orgulhosamente sós" na divulgação da gesta dos descobrimentos e isso contribuiu muito para a nossa ideia de sermos um país do mar. Há uma relação muito forte com o mar na literatura portuguesa, desde Luís de Camões, mas mesmo antes das cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer. Fala-se muito nas ondas do mar e isso vem por aí fora, com o expoente máximo mais recente que é a Sophia de Mello Breyner.

E nós gostamos muito de comer peixe, porque de facto, somos um país que consome mais de 60 quilos de peixe per capita por ano, que é brutal.

E isso compara com o quê, só para termos noção?

No mundo, só compara com o Japão e a Islândia, ou seja, na Europa, para ter uma ideia, a média está abaixo dos 30 quilos, e nós consumimos mais de 60.

E esse peixe todo que comemos, a maior parte não é pescado aqui. Que tipo de peixe é?

Metade desse consumo é bacalhau, somos o consumidor nº1 mundial de bacalhau. Acho que é importante compreender que, por consumirmos tanto peixe, devíamos ter uma responsabilidade muito maior sobre a sustentabilidade do pescado, porque somos muito responsáveis, diretamente responsáveis de alguma maneira, por essa diminuição do pescado e pela pressão que existe sobre os recursos.

Não acha que muitos dos consumidores, e precisamente por gostarmos tanto de peixe, têm uma noção de que o peixe é mais ou menos infinito?

Acho que sim e acho que em Portugal não nos questionamos sobre o facto de o peixe ser um recurso a prazo. Hoje em dia começamos a perceber — é tão caro o peixe selvagem, o capturado no mar, que começamos a perceber. A maior parte do peixe que comemos neste país não é capturado no mar ou oceano, nos tais mares longínquos e congelados; os peixes que comemos nas cantinas dos nossos hospitais, das nossas escolas, dos nossos lares não são o mesmo robalo e a dourada que comemos quando vamos a um restaurante naquele fim de semana em que passeamos com a família.

Mas quando ligamos isso à questão ambiental não significa que tenhamos essa preocupação enquanto cidadãos?

Não, eu acho que não. A nossa sociedade é uma sociedade que está muito pouco sintonizada ainda com os grandes problemas da sustentabilidade e com uma auto-responsabilização. Não nos preocupamos com o lixo que produzimos, não nos preocupamos com o número de detritos que geramos. Não somos muito preocupados.

Só para tentar perceber: no nosso futuro vão dizer-nos que não podemos comer algum do peixe que estamos habituados a comer?

Seguramente que muito do peixe que estamos habituados a comer, se não se mudar drasticamente a indústria das pescas, não existirá, não vai estar cá mais. Neste momento, continuamos a comer à mesa os tigres e os leões, porque comemos os predadores dos oceanos - e isso é como se estivéssemos a comer tigres e leões. Estamos a comer peixe que leva muito tempo a crescer, a ter maturidade, levam anos, como o atum, por exemplo, a corvina, peixes que são grandes predadores e, portanto, vão desaparecer; os tubarões estão em extinção, vai ser muito difícil termos estes peixes do topo da cadeia alimentar connosco daqui a 15/20 anos no máximo, se não fizermos nada, se não mudarmos totalmente de atitude em relação à natureza, em relação à economia.

Mas também temos bons casos, estou a lembrar-me, por exemplo, do que aconteceu com a pescada ...

Vou falar um bocadinho da pescada, mas antes deixe-me só completar porque é que eu disse que não somos um país de mar. Somo-lo, como disse, na literatura, somo-lo na gastronomia, mas não somos na nossa cultura, não somos ligados ao mar, não gastamos dinheiro a comprar os barcos para ir navegar. Aliás, a Comissão Estratégica dos Oceanos, em 2004, foi a que pensou o mar pela primeira vez em Portugal, como uma política do estado. No relatório que fez descobriu-se que Portugal teria, julgo eu, uma embarcação para 164 habitantes e nos países nórdicos há uma embarcação para 7 habitantes. Há países nórdicos em que há mais embarcações do que carros. Sabemos também que em Portugal temos mais de 400 mil licenças de caça, de pesca nem sei quantas há de pesca lúdica, mas sei que licenças de navegação, por exemplo, há menos de 20 mil. Portanto, há menos de 20 mil portugueses que têm carta de marinheiro, de patrão de costa, e isso diz tudo sobre o nosso procedimento.

Ou seja, estamos num país que tem quarenta vezes mais mar do que terra e estamos a dizer que há imensa gente com vontade de caçar num retângulo relativamente escasso e pouca gente com vontade de ir para o mar. Como é que isto se explica?